Iveda Solutions Aktie: Jubelschreie!

In den letzten vier Wochen hat sich das Stimmungsbild und die Kommunikationsfrequenz bezüglich der Aktie von Iveda in den sozialen Medien verschlechtert. Dies führt zu einer Bewertung der Aktie als "Schlecht". Es wurde weniger über das Unternehmen gesprochen, was zu einer leichten Reduktion der Kommunikationsfrequenz führte. Insgesamt erhält Iveda daher auf dieser Stufe ebenfalls eine "Schlecht"-Rating.

Aus der technischen Analyse der letzten 200 Handelstage ergibt sich ein Durchschnitt von 0,98 USD für den Schlusskurs der Iveda-Aktie. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 0,66 USD, was einem Unterschied von -32,65 Prozent entspricht. Daher wird die Aktie aus charttechnischer Sicht als "Schlecht" bewertet. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 0,68 USD führt zu einer ähnlichen Bewertung, da der letzte Schlusskurs in ähnlicher Höhe liegt (-2,94 Prozent). Auf dieser kurzfristigeren Analysebasis erhält die Aktie daher eine "Neutral"-Bewertung. Somit ergibt sich insgesamt für die einfache Charttechnik eine "Neutral"-Bewertung für Iveda.

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. Zuletzt stand auch die Aktie von Iveda im Fokus der Diskussionen in den sozialen Medien. Dabei wurden weder positive noch negative Meinungen veröffentlicht. Allerdings beschäftigte sich der Meinungsmarkt in den vergangenen Tagen insbesondere mit den negativen Themen rund um Iveda. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung bei der Analyse der Anleger-Stimmung insgesamt.

In den letzten zwölf Monaten wurden insgesamt 1 Analystenbewertungen für die Iveda-Aktie abgegeben, wobei alle Bewertungen "Gut" waren. Somit ergibt sich daraus ein "Gut"-Rating für die Iveda-Aktie. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Iveda vor. Im Rahmen der von den Analysten durchgeführten Ratings ergab sich ein durchschnittliches Kursziel von 3 USD, was einem Aufwärtspotential von 354,55 Prozent entspricht, basierend auf dem letzten Schlusskurs von 0,66 USD. Daraus leitet sich eine "Gut"-Empfehlung ab. Somit erhält Iveda insgesamt ein "Gut"-Rating für diesen Punkt der Analyse.