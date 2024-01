Iveda Aktie: Geht das wirklich noch so weiter?

In den letzten Wochen gab es bei Iveda keine signifikante Veränderung im Sentiment und Buzz. Die Stimmung der Marktteilnehmer in den sozialen Medien blieb neutral. Allerdings wurde eine abnehmende Aufmerksamkeit über das Unternehmen registriert, was zu einer schlechten Bewertung in Bezug auf die Stärke der Diskussion führte.

Der Relative Strength Index (RSI) der Iveda-Aktie zeigt, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Sowohl der RSI der letzten 7 Tage als auch der RSI der letzten 25 Tage ergaben eine neutrale Bewertung. Die Analyse der RSIs deutet also ebenfalls auf ein neutrales Rating für Iveda hin.

Die Bewertungen der Analysten in den letzten zwölf Monaten ergaben ein gutes Rating für die Iveda-Aktie, mit einem durchschnittlichen Kursziel von 3 USD, was einem Aufwärtspotential von 383,87 Prozent entspricht. Somit erhält Iveda auch in diesem Punkt eine gute Empfehlung.

In Bezug auf die technische Analyse verläuft die 200-Tage-Linie der Iveda-Aktie bei 0,98 USD, was zu einer schlechten Einstufung führt. Der Aktienkurs liegt derzeit bei 0,62 USD, was einen Abstand von -36,73 Prozent zur GD200 darstellt. Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage ergibt sich ein schlechtes Signal.

Insgesamt ergibt die Analyse somit ein schlechtes Rating für die Iveda-Aktie auf Basis der technischen Analyse.