Iveco hebt Ziele für 2024 an: Neuer Geschäftsplan soll Wachstum ankurbeln

Iveco hebt mehrere Finanzziele für 2024 an und passt langfristige Ziele nach Vorstellung des neuen Strategieplans an.

Iveco, der italienische Hersteller von Lastkraftwagen und Bussen, hat seine Finanzziele für 2024 angehoben und die langfristigen Ziele nach der Veröffentlichung seines neuen strategischen Plans angepasst. Diese Änderungen folgen auf die Ankündigung des Unternehmens, dass es mehrere Ziele vorzeitig erreicht hat. Sie basieren auf konservativen Annahmen zur makroökonomischen Lage und den Erwartungen der Branche an den sich wandelnden Markt, so Iveco.

Das Unternehmen erwartet nun für das laufende Jahr einen Rückgang des Umsatzes seiner Industrieaktivitäten um etwa 4%, verglichen mit einem Ziel von 5%, das in einem früheren Geschäftsplan festgelegt wurde. Das angepasste EBIT (Ergebnis vor Zinsen und Steuern) für den industriellen Sektor wird jetzt zwischen 790 Millionen Euro und 840 Millionen Euro erwartet, gegenüber zuvor 770 Millionen Euro bis 820 Millionen Euro. Für die gesamte Gruppe wurde das angepasste EBIT-Ziel für dieses Jahr auf 920 Millionen Euro bis 970 Millionen Euro angehoben, verglichen mit einem früheren Bereich von 900 Millionen Euro bis 950 Millionen Euro.

Für das Jahr 2026 prognostiziert das Unternehmen nun einen Nettoumsatz für industrielle Aktivitäten von 17 Milliarden Euro, was dem Mittelpunkt seines vorherigen Ziels entspricht. Es hat sein Ziel für die angepasste EBIT-Marge im industriellen Bereich auf 6% bis 7% von zuvor 5% bis 6% erhöht und erwartet jetzt einen freien Cashflow von 600 Millionen Euro statt der bisherigen 500 Millionen Euro. Iveco sieht nun das angepasste Nettoeinkommen der Gruppe aus industriellen Aktivitäten bei 700 Millionen Euro, was dem Mittelpunkt seines vorherigen Ziels entspricht.

Dieser strategische Schritt unterstreicht Iveco's Anpassungsfähigkeit an sich ändernde Marktbedingungen und sein Engagement für eine konservative, aber zielgerichtete Finanzplanung. Die Aktualisierung der Ziele reflektiert die Zuversicht des Unternehmens in seine strategische Ausrichtung und dessen Fähigkeit, auf makroökonomische Herausforderungen zu reagieren. Mit diesen Anpassungen positioniert sich Iveco stärker für die Zukunft, indem es sich auf nachhaltiges Wachstum und finanzielle Stabilität konzentriert, auch in einem sich wandelnden globalen Wirtschaftsumfeld.

