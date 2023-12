Ivanhoe Mines Aktie: Käufer sollten sich sputen!

Die technische Analyse der Ivanhoe Mines-Aktie zeigt, dass die 200-Tage-Linie aktuell bei 11,75 CAD verläuft. Dies bedeutet, dass die Aktie als "Gut" eingestuft wird, da der Aktienkurs selbst bei 12,83 CAD liegt und damit einen Abstand von +9,19 Prozent aufgebaut hat. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage bei 11,26 CAD, was einer Differenz von +13,94 Prozent entspricht und somit ebenfalls als "Gut" signalisiert.

In Bezug auf die Dividendenrendite ergibt sich ein Wert von 0 Prozent, was 3,82 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 3,82 Prozent liegt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält die Ivanhoe Mines-Aktie eine "Schlecht"-Bewertung.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer überwiegend positiv gegenüber Ivanhoe Mines eingestellt sind. In den letzten Tagen gab es sieben positive und sechs negative Tage, sowie einen Tag ohne eindeutige Richtung. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen sind hauptsächlich positiv, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Die Optimierungsprogramme haben ebenfalls mehrere bestätigte Handelssignale berechnet, wobei die Mehrzahl in die "Gut"-Richtung zeigt. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung für die Anlegerstimmung.

Von insgesamt 5 Analystenbewertungen aus den vergangenen zwölf Monaten für die Ivanhoe Mines-Aktie sind alle 5 Einstufungen als "Gut" bewertet worden. Auch die kurzfristige institutionelle Sicht betrachtet die Aktie als "Gut"-Titel. Die abgegebenen Kursziele zeigen eine mögliche Steigerung um 30,16 Prozent vom letzten Schlusskurs aus, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung von den Analysten führt.