Ituran Location and Control Aktie: Womit Anleger rechnen dürfen

Der Aktienkurs von Ituran Location And Control verzeichnete im vergangenen Jahr eine Rendite von 18,13 Prozent. Im Vergleich zu anderen Unternehmen aus dem Bereich "Informationstechnologie" liegt die Rendite 8,79 Prozent über dem Durchschnitt von 9,34 Prozent. In der Branche "Kommunikationsausrüstung" liegt die mittlere jährliche Rendite bei -0,75 Prozent, und Ituran Location And Control übertrifft diesen Wert um 18,89 Prozent. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit "Gut" bewertet.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz gab es im vergangenen Monat keine bedeutende Veränderung in der Stimmung der Anleger, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen war durchschnittlich, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Ituran Location And Control beträgt derzeit 11, was im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen aus der Branche "Kommunikationsausrüstung" als unterbewertet eingestuft wird.

In Bezug auf die Dividende liegt Ituran Location And Control mit 2,07 % unter dem Branchendurchschnitt von 11546,48 %. Die Differenz von 11544,42 Prozentpunkten führt zu einer Einstufung als "Schlecht".

Insgesamt wird die Aktie aufgrund ihrer Rendite und fundamentaler Kennzahlen positiv bewertet, obwohl die Dividendenausschüttung im Vergleich zum Branchendurchschnitt niedrig ist.