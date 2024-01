Ituran Location and Control Aktie: Was ist hier nur passiert?

Derzeit weist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Ituran Location And Control einen Wert von 12 auf, was bedeutet, dass die Börse 12 Euro für jeden Euro Gewinn des Unternehmens zahlt. Im Vergleich zu anderen Werten in der Branche ist dies eine Unterbewertung um 74 Prozent, da der Durchschnittswert in der "Kommunikationsausrüstung" derzeit bei 46 liegt. Daher wird der Titel auf Grundlage des KGV als "Gut" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) misst die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen und liegt bei Ituran Location And Control bei 34,97, was auf eine neutrale Situation hinweist. Auch der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausweitet, zeigt mit einem Wert von 30 eine ähnliche Einschätzung. Somit wird die Situation insgesamt als "Neutral" bewertet.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Informationstechnologie" weist Ituran Location And Control eine Rendite von 32,47 Prozent auf, was 23 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Ebenso übertrifft das Unternehmen mit einer Rendite von 33,28 Prozent die "Kommunikationsausrüstung"-Branche, die in den vergangenen 12 Monaten eine mittlere Rendite von -0,81 Prozent erzielte. Aufgrund dieser sehr guten Entwicklung erhält Ituran Location And Control in dieser Kategorie ein "Gut"-Rating.

In Bezug auf die weichen Faktoren, wie die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz, zeigt sich, dass die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung für die Aktie von Ituran Location And Control in den vergangenen Monaten eher neutral waren. Daher wird das Unternehmen insgesamt als "Neutral"-Wert eingestuft.