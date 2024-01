Ituran Location and Control Aktie: Kommt jetzt der Schock?

Der Sentiment und Buzz rund um Ituran Location And Control kann über einen längeren Zeitraum analysiert werden, um Rückschlüsse auf das Stimmungsbild der vergangenen Monate zu ziehen. Die Aktie zeigt dabei eine durchschnittliche Aktivität, was auf eine mittlere Diskussionsintensität hinweist und eine "Neutral"-Einstufung erfordert. Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, was ebenfalls zu einer Einschätzung als "Neutral"-Wert führt.

In fundamentalen Gesichtspunkten beträgt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Ituran Location And Control 11, was im Vergleich zu anderen Unternehmen aus der Branche "Kommunikationsausrüstung" als unterbewertet gilt. Die Aktie erhält daher eine "Gut"-Einschätzung in dieser Kategorie.

Die Dividendenrendite liegt bei 3,6 Prozent und ist damit 11542,87 Prozent unter dem Branchendurchschnitt. Die Dividendenpolitik von Ituran Location And Control erhält deshalb eine "Schlecht"-Bewertung.

Der Relative Strength-Index (RSI) liegt bei 73,2, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, ist mit 55,7 ein Indikator für eine "Neutral"-Einschätzung. Insgesamt ergibt sich somit eine Gesamteinschätzung als "Schlecht".