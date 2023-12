Itron-Anleger dürften mehr als glücklich sein!

Weitere Suchergebnisse zu "Itron":

In den letzten zwölf Monaten haben insgesamt 8 Analystenbewertungen für die Itron-Aktie stattgefunden. Davon waren 3 Bewertungen "Gut", 5 "Neutral" und 0 "Schlecht". Das ergibt ein "Neutral"-Rating für die Itron-Aktie. Auch für den letzten Monat gibt es qualifizierte Analysen. Dabei gab es 1 "Gut", 1 "Neutral" und 0 "Schlecht"-Einstufungen. Das führt zu einer Gesamteinschätzung "Gut" auf kurzfristiger Basis. Die Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 62,43 USD festgelegt. Das bedeutet ein Abwärtspotenzial von -14,49 Prozent, basierend auf dem letzten Schlusskurs von 73,01 USD. Daraus ergibt sich eine "Schlecht"-Empfehlung. Insgesamt erhält Itron somit ein "Neutral"-Rating für diesen Analysepunkt.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Itron liegt bei 27,75 und ist damit unter dem Branchendurchschnitt (41 Prozent). Die Branche "Elektronische Geräte und Komponenten" weist einen Wert von 46,89 auf. Die Aktie ist also aus fundamentaler Sicht unterbewertet und erhält eine "Gut"-Bewertung.

Wer derzeit in die Aktie von Itron investiert, kann bei einer Dividendenrendite von 0 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt einen geringeren Ertrag in Höhe von 11651,49 Prozentpunkten erzielen. Die Dividenden des Unternehmens fallen also niedriger aus, was zu einer "Schlecht"-Bewertung für die Ausschüttungspolitik des Konzerns führt.

Die 200-Tage-Linie (GD200) der Itron verläuft aktuell bei 63,91 USD. Das bedeutet, dass die Aktie die Einstufung "Gut" erhält, da der Aktienkurs bei 73,01 USD liegt und damit einen Abstand von +14,24 Prozent aufgebaut hat. Das Verhältnis zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) liegt bei 63,77 USD und entspricht somit einer Differenz von +14,49 Prozent, was ebenfalls ein "Gut"-Signal für die Itron-Aktie bedeutet. Insgesamt lautet der Gesamtbefund auf Basis der technischen Analyse demnach "Gut".