Itron Aktie: Ein unglaublicher Hammer!

Die Aktie von Itron wurde in den letzten zwölf Monaten von Analysten insgesamt mit 3 positiven, 5 neutralen und 0 negativen Einstufungen bewertet, was zu einer langfristigen neutralen Einstufung führt, basierend auf den Analysen. Im letzten Monat gab es keine neuen Analystenupdates zu Itron, und das durchschnittliche Kursziel für die Aktie liegt bei 62,43 USD. Da der letzte Schlusskurs jedoch bei 72,38 USD liegt, wird eine erwartete Kursentwicklung von -13,75 Prozent prognostiziert, was als schlecht eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich aus der Bewertung der Analysten eine neutrale Einschätzung für die Itron-Aktie.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der Itron-Aktie von 72,38 USD um +10,71 Prozent höher liegt als der GD200 (65,38 USD), was ein positives Signal ist. Auch der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, steht mit 68,21 USD im Plus, was ebenfalls als gutes Signal bewertet wird. Insgesamt wird der Kurs der Itron-Aktie als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

In Bezug auf die Fundamentalanalyse liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) derzeit bei 30,95, was 33 Prozent niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 46. Dies deutet darauf hin, dass die Itron-Aktie unterbewertet ist und daher als "Gut" eingestuft wird.

Der Relative Strength Index (RSI) betrachtet das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitablauf und zeigt, dass die Itron-Aktie derzeit mit einem Wert von 78,96 überkauft ist, was als schlechtes Signal bewertet wird. Auf Basis des RSI25 ergibt sich jedoch ein neutraler Wert von 40, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Insgesamt wird die RSI-Einstufung daher als "Schlecht" bewertet.