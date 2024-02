Itron Aktie: In selten guter Lage!

Die Analystenbewertung für Itron sieht insgesamt neutral aus. In den letzten 12 Monaten haben 2 Analysten eine Kaufempfehlung ausgesprochen, während 5 neutral und keine negativ eingestuft haben. Es gab keine neuen Updates im letzten Monat. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 60,83 USD, was einem erwarteten Rückgang des Aktienkurses um 18,81 Prozent entspricht. Daher wird die Aktie als "Schlecht" bewertet. Insgesamt führt die Analyse zu einer neutralen Einstufung.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 für Itron liegt bei 35,67 Punkten, was auf eine neutrale Bewertung hindeutet. Der RSI25 zeigt einen Wert von 43,87, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt erhält das Itron-Wertpapier daher eine "Neutral"-Bewertung für diesen Abschnitt.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Itron liegt bei 31, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 62,6 als unterbewertet gilt. Aus fundamentaler Sicht erhält Itron daher eine "Gut"-Bewertung.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurden überwiegend positive Themen zu Itron diskutiert, was zu einer positiven Einschätzung führt. Auch in den letzten Tagen überwiegen die positiven Themen, was zu einer insgesamt positiven Bewertung des Anleger-Sentiments führt. Daher erhält Itron auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers insgesamt eine "Gut"-Bewertung.