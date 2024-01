Itron Aktie: Wirklich lohnenswert?

In den vergangenen zwölf Monaten haben insgesamt 8 Analysten ihre Bewertungen für die Itron-Aktie abgegeben. Davon waren 3 Bewertungen "Gut", 5 "Neutral" und keine "Schlecht". Insgesamt ergibt sich somit ein "Neutral"-Rating für die Itron-Aktie. Im letzten Monat gab es keine neuen Bewertungen von den Analysten. Das durchschnittliche Kursziel, das sich aus den von den Analysten durchgeführten Ratings ergibt, liegt bei 62,43 USD. Dies bedeutet, dass das Wertpapier ein Abwärtspotential von -11,92 Prozent hat, basierend auf dem letzten Schlusskurs von 70,88 USD. Aufgrund dessen wird eine "Schlecht"-Empfehlung abgeleitet. Insgesamt erhält die Itron-Aktie somit ein "Neutral"-Rating für diesen Analysepunkt.

In Bezug auf Dividenden zahlt Itron derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt für elektronische Geräte und Komponenten. Der Unterschied beträgt 11546,47 Prozentpunkte (0 % gegenüber 11546,47 %), weshalb die Dividendenpolitik der Aktie als "Schlecht" eingestuft wird.

Bei der technischen Analyse kann der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Itron-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen genutzt werden, um den aktuellen Trend des Wertpapiers zu bestimmen. Der aktuelle Wert beträgt 65,27 USD, was deutlich über dem letzten Schlusskurs von 70,88 USD liegt (Unterschied +8,6 Prozent). Auf dieser Basis wird die Aktie daher als "Gut" bewertet. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts auf Basis der letzten 50 Handelstage beträgt dieser 67,92 USD, was bedeutet, dass der letzte Schlusskurs auf ähnlichem Niveau liegt (+4,36 Prozent). Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung auf dieser kurzfristigeren Analysebasis. Insgesamt erhält die Itron-Aktie somit ein "Gut"-Rating für die einfache Charttechnik.

Im Branchenvergleich erzielte Itron in den letzten 12 Monaten eine Performance von 42,61 Prozent. Dies stellt eine Outperformance von +43,08 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt der "Elektronische Geräte und Komponenten"-Branche dar, die im Durchschnitt um -0,48 Prozent gefallen sind. Im Vergleich zum "Informationstechnologie"-Sektor, der eine mittlere Rendite von 9,38 Prozent im letzten Jahr hatte, lag Itron um 33,22 Prozent über diesem Durchschnittswert. Die Überperformance in beiden Bereichen führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.