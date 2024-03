Itron Aktie: Was könnte jetzt noch passieren?

Weitere Suchergebnisse zu "Itron":

Die technische Analyse von Itron weist auf eine positive Entwicklung hin. Sowohl der längerfristige 200-Tages-Durchschnitt als auch der kurzfristige 50-Tages-Durchschnitt liegen über dem aktuellen Schlusskurs, was zu einer insgesamt positiven Bewertung führt. Auch hinsichtlich der Dividende erhält das Unternehmen jedoch eine negative Bewertung, da die Dividendenrendite deutlich unter dem Branchendurchschnitt liegt.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) zeigt an, dass Itron weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer neutralen Bewertung in diesem Bereich führt. Die Aktienrendite von 37,16 Prozent im vergangenen Jahr liegt zwar über dem Branchendurchschnitt, jedoch unter dem Durchschnitt im Sektor "Informationstechnologie". Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe neutral bewertet.

Insgesamt deutet die technische Analyse auf eine positive Entwicklung von Itron hin, obwohl die Dividendenrendite und die Aktienrendite im Vergleich zur Branche eher negativ ausfallen.