Itron Aktie: Viel fehlt nicht mehr!

Die Stimmung unter Anlegern in Bezug auf Itron ist insgesamt sehr positiv. Dies ist das Ergebnis einer Auswertung von Diskussionen und Meinungen in den sozialen Medien der letzten beiden Wochen. In diesen Diskussionen wurden vor allem positive Themen hervorgehoben, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung der Aktie führt.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Itron-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 67,93 USD liegt. Der aktuelle Schlusskurs von 72,43 USD weicht somit um +6,62 Prozent ab, was charttechnisch als positiv bewertet wird. Betrachtet man hingegen den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, liegt dieser bei 73,07 USD, und der letzte Schlusskurs weicht nur um -0,88 Prozent davon ab. Dadurch ergibt sich eine neutrale Bewertung der Aktie auf dieser kurzfristigeren Analysebasis.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt ebenfalls positive Signale. Sowohl die Diskussionsintensität als auch die Rate der Stimmungsänderung wurden als positiv bewertet, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung von Itron führt.

In fundamentalen Gesichtspunkten wird das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) als wichtige Kennzahl betrachtet. Bei Itron beträgt das aktuelle KGV 30, während vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Elektronische Geräte und Komponenten" im Durchschnitt ein KGV von 46 haben. Dies deutet darauf hin, dass Itron aus fundamentalen Gesichtspunkten derzeit unterbewertet ist.

Insgesamt ergibt sich daher eine positive Einschätzung der Itron-Aktie basierend auf der Anleger-Stimmung, der technischen Analyse, dem Sentiment und Buzz sowie der fundamentalen Bewertung.