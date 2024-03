Itron Aktie: Lieber beobachten als handeln

Weitere Suchergebnisse zu "Itron":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein beliebtes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Bei Itron betrachten wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis. Der 7-Tage-RSI liegt derzeit bei 69,78 Punkten, was bedeutet, dass Itron derzeit weder überkauft noch überverkauft ist und somit als "neutral" eingestuft wird. Auch der 25-Tage-RSI von 33,68 zeigt, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und ebenfalls eine "neutral"-Bewertung erhält.

Analysten haben die Aktie von Itron in den letzten zwölf Monaten insgesamt mit 2 "gut", 2 "neutral" und 0 "schlecht" bewertet, was zu einer langfristigen Einschätzung von "gut" führt. Auf kurzfristiger Basis wird die Aktie ebenfalls als "gut" eingestuft, basierend auf den Studien des letzten Monats. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 86,67 USD, was im Vergleich zum letzten Schlusskurs von 89,18 USD eine erwartete Kursentwicklung von -2,82 Prozent ergibt und somit als "neutral" eingestuft wird. Somit ergibt sich insgesamt die Einschätzung "gut" für die Aktie von Itron.

In der technischen Analyse zeigt der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage eine Abweichung von +27,04 Prozent, was zu einer "gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage liegt mit einer Abweichung von +13,36 Prozent über dem letzten Schlusskurs und führt zu einem weiteren "gut"-Rating.

Im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Elektronische Geräte und Komponenten"-Branche hat Itron in den letzten 12 Monaten eine Outperformance von +39,75 Prozent erzielt. Im Vergleich zum "Informationstechnologie"-Sektor lag die Outperformance sogar bei 35,02 Prozent. Diese Überperformance führt zu einem "gut"-Rating in dieser Kategorie.