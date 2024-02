Itokuro Aktie: Wieso ist diese Entwicklung SO wichtig?

Der Relative Strength Index (RSI) ist eine prominente Methode, um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Für einen Zeitraum von 7 Tagen wird das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Abstand von 0 bis 100 normiert. Der Itokuro-RSI weist eine Ausprägung von 65,63 auf, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 63,27, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Insgesamt wird die Aktie daher mit einem Rating "Neutral" bewertet.

In Bezug auf Sentiment und Buzz zeigt unsere Analyse, dass es in den letzten Wochen kaum Veränderungen gab. Daher bewerten wir die Aktie als "Neutral". Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien war ebenfalls unauffällig, weshalb die Aktie auch in diesem Bereich eine "Neutral"-Bewertung erhält.

Die technische Analyse zeigt, dass die Itokuro derzeit als "Schlecht" einzustufen ist. Der gleitende Durchschnittskurs (GD200) verläuft bei 322,04 JPY, während der Kurs der Aktie bei 296 JPY liegt, was einer Abweichung von -8,09 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) von 321,36 JPY führt zu einer Einstufung als "Schlecht". Insgesamt ergibt sich daher ein Rating "Schlecht".

Das Anleger-Sentiment in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. Die Anleger haben weder über positive noch über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Itokuro diskutiert. Daher bewerten wir die Aktie insgesamt mit einem "Neutral" in Bezug auf das Anleger-Sentiment.