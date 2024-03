Itokuro Aktie: Man muss es einfach mal gesagt haben

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Instrument der technischen Analyse, das das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Aktienkurses über einen Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Für die Itokuro-Aktie beträgt der aktuelle RSI-Wert 30,95, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Daher wird das Signal als "Neutral" eingestuft. Wenn der Zeitraum auf 25 Tage ausgedehnt wird (RSI25), ergibt sich ein Wert von 53, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Die Gesamtbewertung für den RSI lautet daher "Neutral".

In den sozialen Netzwerken war die Stimmung in Bezug auf die Itokuro-Aktie in den letzten Tagen neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. In den letzten ein bis zwei Tagen wurden weder positive noch negative Themen diskutiert, weshalb die Aktie als "Neutral" bewertet wird. Insgesamt ergibt sich somit eine "Neutral"-Einschätzung für das Anleger-Sentiment.

Die technische Analyse zeigt, dass der durchschnittliche Schlusskurs der Itokuro-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 323,81 JPY lag, während der letzte Schlusskurs bei 289 JPY lag, was einer Abweichung von -10,75 Prozent entspricht und somit charttechnisch als "Schlecht" bewertet wird. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt mit einem Wert von 304,56 JPY unter dem letzten Schlusskurs, was einer Abweichung von -5,11 Prozent entspricht und ebenfalls zu einem "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt erhält die Itokuro-Aktie somit für die einfache Charttechnik ein "Schlecht"-Rating.

Ein weiterer weicher Faktor bei der Einschätzung einer Aktie ist die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz. Die Diskussionsintensität in Bezug auf die Itokuro-Aktie hat eine durchschnittliche Aktivität gezeigt, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt indes kaum Änderungen, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt wird die Itokuro-Aktie somit als "Neutral"-Wert betrachtet.