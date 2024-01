Itoki Aktie: Das hätte keiner erwarten können!

Die technische Analyse der Itoki-Aktie ergibt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 1147,67 JPY liegt. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 1360 JPY, was einem Unterschied von +18,5 Prozent entspricht. Daher wird aus charttechnischer Sicht eine "Gut"-Bewertung vergeben. Auch der 50-Tages-Durchschnitt wird analysiert, und hier liegt der letzte Schlusskurs (1333,18 JPY) nahe dem gleitenden Durchschnitt (+2,01 Prozent). Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung. Insgesamt erhält Itoki also eine "Gut"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Bezüglich des Sentiments und des Buzzes wurde die Aktie von Itoki auf die Stimmung rund um Aktien hin untersucht. Dabei zeigte sich eine mittlere Aktivität bei der Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Somit erhält Itoki bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Neutral".

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Itoki besonders positiv diskutiert, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Auch während der vergangenen Tage dominieren positive Themen, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers führt.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Für Itoki beträgt der 7-Tage-RSI 51,32 Punkte, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Auch der 25-Tage-RSI (46,09) führt zu einer "Neutral"-Bewertung. Somit wird Itoki insgesamt mit "Neutral" für diesen Punkt der Analyse bewertet.