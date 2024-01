Itochu-Shokuhin Aktie: Wer mitreden will, sollte DIES wissen!

Weitere Suchergebnisse zu "Itochu":

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu bestimmen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dieser Indikator basiert auf den Auf- und Abwärtsbewegungen des Wertpapiers über einen bestimmten Zeitraum. Für Itochu-shokuhin wird der RSI sowohl für die letzten 7 Tage als auch für die letzten 25 Tage bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt derzeit bei 45 Punkten, was auf ein "Neutral"-Rating hinweist. Ebenso zeigt der RSI25 einen Wert von 36,22, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen in sozialen Medien über den Aktienmarkt. In Bezug auf Itochu-shokuhin wurden in den letzten zwei Wochen neutrale Meinungen geäußert. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es keine signifikanten positiven oder negativen Themen, weshalb die Aktie heute ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird.

In der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnittskurs der Itochu-shokuhin mit 5990,28 JPY bewertet, während die Aktie selbst einen Kurs von 7910 JPY erreicht hat. Dies führt zu einer positiven Bewertung von "Gut". Der GD50 der Aktie liegt bei 7331,2 JPY, was einen Abstand von +7,9 Prozent zum GD50 bedeutet und ebenfalls zu einer Bewertung von "Gut" führt. Insgesamt erhält die Aktie daher eine Gesamtnote von "Gut".

Das Sentiment und der Buzz im Internet können die Stimmung in Bezug auf Aktien beeinflussen. Für Itochu-shokuhin wurde eine mittlere Diskussionstätigkeit gemessen, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung war gering, weshalb auch das langfristige Stimmungsbild als "Neutral" eingestuft wird.