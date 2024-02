Itochu-Shokuhin Aktie: Lieber erstmal halten!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der Aufschluss darüber gibt, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dieser Index setzt die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation. Betrachten wir den RSI der letzten 7 Tage für die Itochu-shokuhin-Aktie: Der aktuelle Wert beträgt 44, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist, und daher erhält es ein "Neutral"-Rating. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist mit einem Wert von 50,88 weniger volatil als der RSI7 und erhält ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs somit ein "Neutral"-Rating für die Itochu-shokuhin-Aktie.

Die Stimmungslage in den sozialen Netzwerken in Bezug auf das Unternehmen war in den letzten Tagen neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. Das Anleger-Sentiment wird daher ebenfalls als "Neutral" bewertet.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Itochu-shokuhin-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 6434,05 JPY, was einer Abweichung von +18,74 Prozent für den letzten Schlusskurs von 7640 JPY entspricht und somit eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht erhält. Betrachtet man den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, so liegt der letzte Schlusskurs (7788,6 JPY) nahe dem gleitenden Durchschnitt (-1,91 Prozent) und erhält daher eine "Neutral"-Bewertung. Zusammenfassend erhält die Itochu-shokuhin-Aktie somit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung bezüglich Itochu-shokuhin über einen längeren Zeitraum lassen auf eine mittlere Aktivität im Netz schließen, was eine "Neutral"-Einstufung erfordert. Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine Gesamtbewertung von "Neutral" für Itochu-shokuhin in diesem Punkt.