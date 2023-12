Itochu-Shokuhin Aktie: Kaufen, verkaufen oder halten?

Weitere Suchergebnisse zu "Itochu":

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts im Laufe der Zeit zu analysieren und ist ein guter Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel. Der RSI der Itochu-shokuhin-Aktie für die letzten 7 Tage beträgt 48 und erhält daher eine "Neutral"-Bewertung. Dies bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Der 7-Tage-RSI wird mit dem Wert des RSI auf 25-Tage-Basis verglichen, der bei 38,66 liegt. Auch hier wird die Aktie als "Neutral" eingestuft. Zusammenfassend ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für Itochu-shokuhin.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen neutral gegenüber Itochu-shokuhin eingestellt waren, ohne besonders positive oder negative Ausschläge. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren überwiegend neutral. Deshalb erhält Itochu-shokuhin eine "Neutral"-Einschätzung für die Anlegerstimmung.

In der technischen Analyse liegt der Kurs der Itochu-shokuhin-Aktie mit 7930 JPY inzwischen +12,94 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Gut". Über die letzten 200 Tage beträgt die Distanz zum gleitenden Durchschnitt +35,6 Prozent, wodurch die Einstufung ebenfalls "Gut" ist.

Die Sentiment- und Buzz-Analyse zeigt, dass die Aktie eine durchschnittliche Aktivität aufgewiesen hat, was auf eine mittlere Diskussionsintensität hinweist und eine "Neutral"-Einstufung erfordert. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was zu einer weiteren "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich für Itochu-shokuhin daher eine Gesamtbewertung von "Neutral" in diesem Bereich.