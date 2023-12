Itochu Shoji löst Jubelsturm aus!

Weitere Suchergebnisse zu "Itochu":

Die technische Analyse der Aktie von Itochu zeigt, dass die 200-Tage-Linie (GD200) aktuell bei 5185,2 JPY verläuft. Der Aktienkurs liegt bei 5865 JPY, was einem Abstand von +13,11 Prozent entspricht und somit die Einstufung "Gut" erhält. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) bei 5627,9 JPY, was einer Differenz von +4,21 Prozent und damit einem "Neutral"-Signal entspricht. Die Gesamtbewertung basierend auf beiden Zeiträumen lautet daher "Gut".

Von fundamentalen Gesichtspunkten betrachtet, beträgt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Itochu 11, was im Vergleich zu anderen Unternehmen aus der Branche "Handelsunternehmen und Distributoren" als unterbewertet gilt. Die Redaktion bewertet die Aktie daher in dieser Kategorie als "Gut".

Das Sentiment und der Buzz um die Aktie von Itochu wurden über einen längeren Zeitraum beobachtet. Dabei zeigte die Aktie eine durchschnittliche Aktivität und eine mittlere Diskussionsintensität, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung deutet jedoch auf eine negative Veränderung hin, wodurch die Gesamtbewertung in diesem Punkt als "Schlecht" ausfällt.

Im Branchenvergleich erzielte Itochu in den letzten 12 Monaten eine Performance von 41,09 Prozent, was eine Outperformance von +14,35 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der Branche bedeutet. Auch im Vergleich zum "Industrie"-Sektor liegt die Rendite 18,71 Prozent über dem Durchschnittswert. Aufgrund dieser Überperformance erhält Itochu ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.