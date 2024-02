Itochu Shoji Aktie: In selten guter Lage!

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu einem oder mehreren anderen. Itochu weist derzeit ein KGV von 13 auf, während vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Handelsunternehmen und Distributoren" im Durchschnitt ein KGV von 21 haben. Somit ist Itochu aus fundamentalen Gesichtspunkten unterbewertet und erhält in dieser Kategorie eine "Gut"-Einschätzung.

In der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnittskurs als "Gut" bewertet, da der GD200 bei 5604,85 JPY liegt und der Kurs der Aktie (6668 JPY) um +18,97 Prozent über diesem Trendsignal verläuft. Auch der GD50 von 6185,66 JPY ergibt eine Abweichung von +7,8 Prozent, was ebenfalls als positiv bewertet wird. Insgesamt erhält die Aktie daher in dieser Kategorie das Rating "Gut".

Mit einer Dividende von 2,45 % liegt Itochu im Vergleich zum Branchendurchschnitt Handelsunternehmen und Distributoren (2,78 %) nur leicht niedriger, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt.

Im Branchenvergleich Aktienkurs erzielte Itochu in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von 60,39 Prozent, während ähnliche Aktien aus der "Handelsunternehmen und Distributoren"-Branche im Durchschnitt um 33,89 Prozent stiegen. Dies bedeutet eine Outperformance von +26,5 Prozent im Branchenvergleich für Itochu. Auch im Vergleich zum "Industrie"-Sektor, der eine mittlere Rendite von 28,44 Prozent hatte, lag Itochu mit 31,95 Prozent über diesem Durchschnittswert. Aufgrund dieser Überperformance erhält das Unternehmen in dieser Kategorie ebenfalls das Rating "Gut".