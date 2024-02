Itochu Shoji Aktie: Der nächste starke Knaller!

Weitere Suchergebnisse zu "Anglo American":

Die technische Analyse der Itochu-Aktie zeigt, dass die 200-Tage-Linie (GD200) aktuell bei 5680,94 JPY verläuft. Der Aktienkurs liegt bei 6687 JPY, was einem Abstand von +17,71 Prozent entspricht und somit die Einstufung "Gut" erhält. Im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage liegt der GD50 bei 6299,46 JPY, was einer Differenz von +6,15 Prozent und ebenfalls einem "Gut"-Signal entspricht. Insgesamt ergibt sich daher ein "Gut"-Befund auf Basis der beiden Zeiträume.

Im Hinblick auf fundamentale Kriterien weist die Itochu-Aktie ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 13,2 auf, was unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche "Handelsunternehmen und Distributoren" von 23 liegt. Dies führt zu der Bewertung "Gut" auf der Basis fundamentaler Kriterien.

In Bezug auf den Branchenvergleich erzielte Itochu in den letzten 12 Monaten eine Performance von 64,92 Prozent, während ähnliche Aktien aus der Branche im Durchschnitt nur um 34,51 Prozent gestiegen sind. Dies bedeutet eine Outperformance von +30,4 Prozent im Branchenvergleich und führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie. Auch im Vergleich zum "Industrie"-Sektor lag die Rendite von Itochu mit 36,31 Prozent über dem Durchschnittswert von 28,61 Prozent, was ebenfalls zu einem "Gut"-Rating führt.

Das Sentiment und der Buzz in den sozialen Medien zeigen keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Itochu in den letzten Wochen. Die Aktie erhält daher eine "Neutral"-Bewertung. Die Häufigkeit der Beiträge zu einer Aktie deutet darauf hin, ob das Unternehmen aktuell viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Über Itochu wurde deutlich weniger diskutiert als normal, und es ist eine abnehmende Aufmerksamkeit zu verzeichnen, was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt ergibt sich somit ein "Schlecht"-Rating für die Aktie aufgrund des Sentiments und des Buzz in den sozialen Medien.