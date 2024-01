Itochu Enex Aktie: Endlich verständlich – ein Überblick!

Weitere Suchergebnisse zu "Itochu":

Die Itochu Enex verzeichnet derzeit einen Kurs von 1653 JPY, was +6,3 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, liegt. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Gut". Über die vergangenen 200 Tage hinweg wird die Einstufung ebenfalls als "Gut" bewertet, da die Distanz zum GD200 bei +20,77 Prozent liegt. Aus charttechnischer Sicht wird die Aktie daher insgesamt als "Gut" eingestuft.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung festgestellt werden. Daher wird dieses Kriterium als "Neutral" bewertet. Auch in Bezug auf die Stärke der Diskussion gab es keine signifikanten Unterschiede, weshalb auch hier eine "Neutral"-Bewertung erfolgt. Insgesamt erhält Itochu Enex daher für diese Stufe eine "Neutral"-Bewertung.

Die Grundlage des Anleger-Sentiments bilden Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. Über Itochu Enex wurde in den letzten zwei Wochen neutral diskutiert, ohne positive oder negative Ausschläge. Auch in den vergangenen ein bis zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, für die sich die Anleger interessieren. Aufgrund dieses Stimmungsbildes wird die Aktie heute als "Neutral" eingeschätzt, wodurch sie insgesamt eine "Neutral"-Bewertung auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers erhält.

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Mittel aus der technischen Analyse, um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Für Itochu Enex beträgt der 7-Tage-RSI aktuell 18,59 Punkte, was bedeutet, dass die Aktie momentan überverkauft ist und somit als "Gut" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI liegt bei 43,16, was darauf hindeutet, dass Itochu Enex weder überkauft noch überverkauft ist und somit als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält Itochu Enex daher für diesen Punkt der Analyse eine "Gut"-Bewertung.