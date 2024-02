Itochu Advance Logistics Investment Aktie: Alles kein Problem!

Die technische Analyse der Aktie der Advance Logistics Investment Corp zeigt gemischte Ergebnisse. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie der letzten 200 Handelstage beträgt aktuell 130260 JPY, was 6,73 Prozent über dem letzten Schlusskurs von 121500 JPY liegt. Dies führt zu einer Bewertung der Aktie als "Schlecht". Der gleitende Durchschnitt basierend auf den letzten 50 Handelstagen beträgt 126972 JPY, was zu einer ähnlichen Bewertung von -4,31 Prozent führt, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher mit einem "Neutral"-Rating versehen.

Bei der Betrachtung des Sentiments und des Buzzes rund um die Aktie zeigt sich eine mittlere Aktivität, die zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für die Aktie hat sich kaum verändert, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Aktie hat einen Wert von 85, was auf eine Überkauftheit hinweist und zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Im Vergleich dazu wird der RSI auf 25-Tage Basis mit 62,15 bewertet, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich nach RSI-Bewertung ein "Schlecht"-Rating für die Aktie.

Das Anleger-Sentiment zeigt weder besonders positive noch negative Ausschläge, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt. Insgesamt ergibt sich daher bei der Analyse der Anleger-Stimmung eine Gesamtbewertung von "Neutral".