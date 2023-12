Iterum Therapeutics Aktie: Gut, wenn Sie noch investiert sind!

In den letzten vier Wochen konnte bei Iterum Therapeutics eine Aufhellung des Stimmungsbildes in den sozialen Medien verzeichnet werden. Dies deutet auf eine positive Veränderung der Kommunikationsfrequenz hin, was zu einer insgesamt positiven Bewertung der Aktie führt. Auch aus charttechnischer Sicht erhält die Iterum Therapeutics-Aktie eine gute Bewertung, da der Schlusskurs am letzten Handelstag um 30,84 Prozent über dem Durchschnitt der letzten 200 Handelstage lag. Auch im Vergleich zum 50-Tages-Durchschnitt zeigt sich eine positive Entwicklung mit einem Unterschied von 9,38 Prozent, was ebenfalls zu einem guten Rating führt.

Jedoch ist die technische Analyse auch kritisch zu betrachten, insbesondere in Bezug auf den Relative Strength Index (RSI). Dieser beträgt aktuell 82,61, was auf eine Überkauftheit der Aktie hindeutet und daher als schlechtes Signal eingestuft wird. Auf einer erweiterten Basis von 25 Tagen ergibt sich jedoch ein neutraler Wert von 47, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Insgesamt ergibt sich für den RSI somit eine negative Bewertung.

Was die Dividendenpolitik betrifft, so beträgt die Dividendenrendite der Iterum Therapeutics-Aktie 0 Prozent, was 2,49 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt und daher als schlecht bewertet wird. Die Redaktion weist darauf hin, dass die Dividendenrendite in Zusammenhang mit dem aktuellen Aktienkurs betrachtet werden sollte.