Iterum Therapeutics Aktie: Es gibt was neues!

Iterum Therapeutics hat in Bezug auf die Dividendenrendite eine Wert von 0 Prozent. Das ist 2,47 Prozent niedriger als der Branchendurchschnitt für die Arzneimittelbranche. Daher wird die Aktie als ein unrentables Investment betrachtet und erhält eine "Schlecht"-Bewertung von der Redaktion.

Die technische Analyse des Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass der Wert für Iterum Therapeutics bei 33,33 liegt, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Daher wird das Signal als "Neutral" eingestuft. Wenn der Zeitraum auf 25 Tage ausgedehnt wird (RSI25), ergibt sich ein Wert von 51, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Auch auf dieser Basis wird die Einstufung als "Neutral" angesehen. Insgesamt ergibt sich daher für den RSI eine Einstufung von "Neutral".

Die Auswertung des Sentiments und des Buzz zeigt, dass es im vergangenen Monat keine bedeutende Veränderung in der Stimmung der Anleger gab. Daher wird dieser Punkt als "Neutral" bewertet. Auch die Diskussionsintensität über das Unternehmen war im letzten Monat nicht signifikant höher oder niedriger als üblich, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Daher erhält die Iterum Therapeutics-Aktie insgesamt ein "Neutral"-Rating.

In der technischen Analyse wird der aktuelle Kurs der Iterum Therapeutics mit 1,97 USD betrachtet. Dies bedeutet eine Entfernung von +80,73 Prozent vom GD200 (1,09 USD), was ein "Gut"-Signal darstellt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, weist einen Kurs von 1,37 USD auf, was einem Abstand von +43,8 Prozent entspricht. Somit wird der Kurs der Iterum Therapeutics-Aktie insgesamt als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.