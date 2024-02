Iteris Aktie: Das wird teuer!

Der Aktienkurs von Iteris hat sich im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Unternehmen aus dem Bereich "Informationstechnologie" als äußerst positiv erwiesen. Mit einer Rendite von 31,02 Prozent liegt Iteris mehr als 32 Prozent über dem Branchendurchschnitt. Auch im Vergleich zur Branche "Elektronische Geräte und Komponenten", die in den letzten 12 Monaten eine durchschnittliche Rendite von -4,13 Prozent verzeichnete, konnte Iteris mit einer Rendite von 35,15 Prozent deutlich überzeugen. Aufgrund dieser sehr guten Entwicklung erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Gut"-Rating.

In Bezug auf fundamentale Kennzahlen zeigt sich jedoch ein anderes Bild. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Iteris beträgt aktuell 298, während vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Elektronische Geräte und Komponenten" im Durchschnitt ein KGV von 62 aufweisen. Dies deutet darauf hin, dass Iteris aus fundamentalen Gesichtspunkten überbewertet ist und daher in dieser Kategorie eine "Schlecht"-Einschätzung erhält.

Auch hinsichtlich der Dividendenrendite kann Iteris nicht überzeugen. Mit einer Dividendenrendite von 0 Prozent liegt das Unternehmen 11569,63 Prozent unter dem Branchendurchschnitt. In Anbetracht dessen wird die Aktie als eher unrentables Investment eingestuft und erhält auch in dieser Kategorie eine "Schlecht"-Bewertung.

Die Stimmung in der Internet-Kommunikation hat sich für Iteris in den letzten Wochen deutlich eingetrübt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in Bezug auf das Sentiment. Zudem wurde eine verringerte Diskussionsstärke in den sozialen Medien festgestellt, was auf ein nachlassendes Interesse der Marktteilnehmer an der Aktie hinweist. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Grundlage mit einem "Schlecht" bewertet.