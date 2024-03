Iteris Aktie: Das sollte jeder wissen!

In den letzten Wochen gab es keine klare Veränderung in der Kommunikation über Iteris in den sozialen Medien. Es gab keine deutliche Verschiebung zu übermäßig positiven oder negativen Diskussionen, daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung von der Redaktion. Die Anzahl der Beiträge zu einer Aktie liefert Anzeichen dafür, ob das Unternehmen aktuell viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. In diesem Fall wurde über Iteris weniger diskutiert als normal, was auf eine abnehmende Aufmerksamkeit hinweist. Daher erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating insgesamt.

In Bezug auf die Dividendenrendite kann ein aktueller Investor in die Aktie von Iteris im Vergleich zum Branchendurchschnitt der Elektronischen Geräte und Komponenten eine geringere Rendite von 0 % erzielen, was einem Unterschied von 11197,17 Prozentpunkten entspricht. Die niedrigeren Dividenden des Unternehmens führen zu einer Bewertung von "Schlecht" in Bezug auf die Ausschüttungspolitik.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass die Aktie von Iteris als Neutral-Titel einzustufen ist. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen der Aktie und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Iteris-Aktie ergibt sich ein RSI7-Wert von 85,45, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt, sowie ein RSI25-Wert von 59,38, der eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Insgesamt ergibt sich somit ein "Schlecht"-Rating auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor "Informationstechnologie" hat Iteris mit einer Rendite von 31,02 Prozent eine Rendite, die um 29 Prozent höher liegt. Die "Elektronische Geräte und Komponenten"-Branche hat in den letzten 12 Monaten eine mittlere Rendite von -2,41 Prozent erzielt, wobei Iteris mit 33,42 Prozent deutlich darüber liegt. Diese sehr gute Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.