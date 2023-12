Iteris Aktie: Das haben nur Profis kommen sehen …

Die Aktie von Iteris hat in den letzten Monaten eine erhöhte Diskussionsintensität im Netz gezeigt, was zu einer positiven Einschätzung im Bereich Sentiment und Buzz führt. Die Rate der Stimmungsänderung bleibt jedoch unverändert, was zu einer neutralen Bewertung in diesem Bereich führt. Insgesamt erhält Iteris daher eine gute Bewertung in Bezug auf Sentiment und Buzz.

Im Hinblick auf fundamentale Faktoren wird die Aktie von Iteris als überbewertet eingestuft, basierend auf dem hohen Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 298,31 im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 46,13 im Segment "Elektronische Geräte und Komponenten". Daher erhält die Aktie eine schlechte Bewertung in der fundamentalen Analyse.

In Bezug auf die Dividende weist Iteris derzeit eine Dividendenrendite von 0 Prozent auf, was unter dem Branchendurchschnitt von 11546.49% liegt. Dies führt zu einer schlechten Bewertung in dieser Kategorie.

Die Analystenbewertungen deuten darauf hin, dass die Iteris-Aktie insgesamt positiv bewertet wird, basierend auf einer Bewertung von 1 "Gut" und keiner "Schlecht" oder "Neutral" Bewertung. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 4,5 USD, was einem Abwärtspotential von -15,25 Prozent entspricht. Daher wird die Aktie von Iteris insgesamt neutral bewertet.

Insgesamt ergibt sich also eine gemischte Bewertung für die Aktie von Iteris, basierend auf den verschiedenen Faktoren der Analyse.