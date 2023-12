Iteris Aktie: Wirklich lohnenswert?

Die Analyse von Sentiment und Buzz im Internet liefert wichtige Einblicke in die Einschätzung einer Aktie. Bei Iteris zeigen sich interessante Ausprägungen in Bezug auf die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung. Die Diskussionsintensität wird als durchschnittlich eingestuft, da eine normale Aktivität zu beobachten ist, was zu einer neutralen Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt hingegen eine negative Entwicklung, was zu einer schlechten Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine Gesamtbewertung von "Schlecht".

Die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist hingegen überwiegend positiv. In den vergangenen Wochen standen besonders positive Themen im Fokus der Diskussionen, was zu einer guten Gesamteinschätzung führt.

Im Branchenvergleich hat die Aktie von Iteris im vergangenen Jahr eine Rendite von 65,84 Prozent erzielt, was im Vergleich zu anderen Aktien im Sektor der Informationstechnologie eine Überperformance von 65,94 Prozent darstellt. Auch im Vergleich zur Branche "Elektronische Geräte und Komponenten" liegt Iteris mit einer Überperformance von 70,33 Prozent deutlich über dem Durchschnitt. Daher wird die Aktie auf dieser Stufe insgesamt mit "Gut" bewertet.

Der Relative Strength-Index ordnet die Iteris-Aktie als Neutral-Titel ein, basierend auf Auf- und Abwärtsbewegungen der letzten sieben und 25 Tage. Der RSI7 liegt bei 47,06 und der RSI25 bei 41,67, was zu einer Gesamteinstufung als "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength Indikators führt.