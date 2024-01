Iteris Aktie: So wird sich erstmal nicht viel tun

Die Dividendenrendite der Iteris-Aktie beträgt 0 Prozent, was 11546,48 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung von der Redaktion. Die Dividendenrendite setzt die Dividende in Bezug zum aktuellen Aktienkurs.

Im Bereich der Fundamentalanalyse weist die Aktie von Iteris ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 298,31 auf, was 547 Prozent höher ist als vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Elektronische Geräte und Komponenten". Dies signalisiert eine Unterbewertung und führt zu einer Einstufung als "Schlecht".

Die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt positiv. In den vergangenen beiden Wochen standen besonders positive Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, wodurch die Aktie insgesamt die Einschätzung "Gut" erhält.

Wesentliche Veränderungen in der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien konnten in den letzten vier Wochen bei Iteris nicht festgestellt werden. Daher wird die Aktie in diesem Bereich neutral bewertet. Die Kommunikationsfrequenz hat jedoch zugenommen, was darauf hindeutet, dass vermehrt über das Unternehmen gesprochen wird. Insgesamt erhält Iteris daher in diesem Aspekt eine "Gut"-Bewertung.