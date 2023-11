Iteris Aktie: Ruhe bewahren!

In den letzten zwölf Monaten haben Analysten insgesamt 1 Bewertung für die Iteris-Aktie abgegeben. Diese eine Bewertung war "Gut", während es keine "Neutralen" oder "Schlechten" Bewertungen gab. Somit ergibt sich ein insgesamt positives Rating für die Iteris-Aktie. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates zu Iteris vor, aber basierend auf den durchgeführten Ratings ergibt sich ein durchschnittliches Kursziel von 4,5 USD. Das bedeutet ein Aufwärtspotenzial von 7,66 Prozent, basierend auf dem letzten Schlusskurs von 4,18 USD. Daher erhält die Iteris-Aktie eine "Gut"-Empfehlung.

Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs beträgt derzeit 0, was einer negativen Differenz von -742,55 Prozent im Vergleich zum Branchendurchschnitt entspricht. Daher erhält Iteris von Analysten eine "Schlecht"-Bewertung für diese Dividendenpolitik.

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der anzeigt, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI der letzten 7 Tage für die Iteris-Aktie beträgt 64, was bedeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist, daher wird ein "Neutral"-Rating vergeben. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist mit einem Wert von 47,64 weniger volatil als der RSI7 und ergänzt die Analyse um eine längerfristige Betrachtung, führt aber ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Informationstechnologie" hat die Iteris-Aktie in den letzten 12 Monaten eine Rendite von 47,46 Prozent erzielt, was mehr als 36 Prozent über dem Durchschnitt liegt. In der Branche "Elektronische Geräte und Komponenten" liegt die mittlere Rendite bei 21,08 Prozent, wobei Iteris mit 26,39 Prozent auch hier deutlich darüber liegt. Diese starke Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.