Iteris Aktie: Jetzt sollte man sich Sorgen machen!

Der Relative Strength Index (kurz: RSI) ist ein Indikator, der die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation setzt und somit ein guter Anzeiger für überkaufte oder unterkaufte Titel ist. Der RSI für die Iteris-Aktie der letzten 7 Tage hat einen Wert von 80, was bedeutet, dass die Aktie überkauft ist und eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Im Vergleich dazu steht der 7-Tage-RSI von 36,49 auf 25-Tage-Basis. Im Gegensatz zum RSI7 ist Iteris hier weder überkauft noch -verkauft, was dazu führt, dass das Wertpapier auf 25-Tage-Basis als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Rating für Iteris nach der RSI-Bewertung.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Iteris liegt bei 298, im Vergleich zu einem Branchendurchschnitt von 46,08. Dies bedeutet, dass die Aktie im Vergleich zu anderen Werten aus der Branche "Elektronische Geräte und Komponenten" überbewertet ist und daher eine "Schlecht"-Bewertung auf dieser Stufe erhält.

Auf langfristiger Basis schätzen Analysten die Aktie der Iteris als "Gut"-Titel ein. Von insgesamt 18 Analysten lagen diese Bewertungen vor: 1 Gut, 0 Neutral, 0 Schlecht. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates zu Iteris vor. Im Durchschnitt erwarten die Analysten ein Kursziel von 4,5 USD, was einer Erwartung von -5,86 Prozent entspricht und somit zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Auf Basis aller Analystenschätzungen wird daher die Bewertung "Neutral" vergeben.

Die Dividendenrendite von Iteris beträgt derzeit 0 %, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 11546,47 %. Mit einer Differenz von lediglich 11546,47 Prozentpunkten ergibt sich daraus die Einstufung als "Schlecht" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.