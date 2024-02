Iteris Aktie: Chancenlos!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein technisches Analyseinstrument, das das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Aktienkurses im Zeitverlauf betrachtet. Für die Iteris-Aktie liegt der RSI-Wert für einen Zeitraum von 7 Tagen bei 41,67, was auf ein neutrales Signal hindeutet. Eine Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage ergibt einen RSI25-Wert von 37, was ebenfalls als neutral eingestuft wird. Insgesamt wird die RSI für Iteris daher als "Neutral" bewertet.

In Bezug auf die Dividendenrendite beträgt diese bezogen auf das aktuelle Kursniveau 0 Prozent, was 11349,16 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Aufgrund dessen erhält die Dividendenpolitik der Iteris-Aktie eine "Schlecht"-Bewertung. Die Dividende wird hierbei in Zusammenhang mit dem aktuellen Aktienkurs gesetzt.

Die technische Analyse der Iteris-Aktie ergibt aus den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnitt von 4,45 USD für den Schlusskurs. Der letzte Schlusskurs lag bei 5,27 USD, was einem Unterschied von +18,43 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt werden positiv bewertet, da der letzte Schlusskurs jeweils über dem gleitenden Durchschnitt liegt.

Das Sentiment und Buzz der Iteris-Aktie zeigt eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität und eine kaum veränderte Rate der Stimmungsänderung. Daher erhält Iteris in diesem Punkt eine Gesamtbewertung von "Schlecht".