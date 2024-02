Iteos Therapeutics Inc Aktie: Mit so guten Zahlen hat keiner gerechnet!

Die Iteos Therapeutics-Aktie hat in letzter Zeit eine negative Entwicklung gezeigt, was sich auch in den technischen Analysen widerspiegelt. Der GD200, der bei 11,89 USD liegt, zeigt einen Abstand von -16,82 Prozent zum aktuellen Aktienkurs von 9,89 USD. Ähnlich verhält es sich mit dem GD50, der bei 10,59 USD liegt und somit eine Differenz von -6,61 Prozent aufweist. Insgesamt ergibt sich somit laut den Analysen ein "Schlecht"-Signal.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt eine neutrale Bewertung für die Iteos Therapeutics-Aktie. Der RSI der letzten 7 Tage liegt bei 53 und der RSI der letzten 25 Tage bei 56,63, was auf eine weder überkaufte noch überverkaufte Situation hindeutet. Die Gesamtanalyse der RSIs ergibt somit ein "Neutral"-Rating.

Die Diskussionen im Internet über die Iteos Therapeutics-Aktie zeigen eine unterdurchschnittliche Aktivität, was zu einer negativen Bewertung im Hinblick auf das langfristige Stimmungsbild führt. Die Rate der Stimmungsänderungen ist in diesem Zeitraum ebenfalls kaum vorhanden, was das Gesamtbild weiter verschlechtert.

Die Analysten hingegen bewerten die Aktie langfristig als positiv, mit 3 "Gut"-Bewertungen von insgesamt 18 Analysten. Es liegen jedoch keine aktuellen Analystenupdates vor. Das durchschnittliche Kursziel beträgt 39,67 USD, was einer Erwartung von 301,08 Prozent entspricht und somit zu einer "Gut"-Einstufung führt.

Insgesamt zeigen die technischen Analysen und die Bewertungen der Analysten eine gemischte Tendenz für die Iteos Therapeutics-Aktie, wobei die langfristige Einschätzung der Analysten positiver ausfällt als die kurzfristige technische Analyse.