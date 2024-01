Iteos Therapeutics Inc Aktie: Das könnte richtig bitter werden!

Die Aktienanalyse von Iteos Therapeutics zeigt eine gemischte Bewertung basierend auf verschiedenen technischen Indikatoren. Die Betrachtung des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der Aktie über 200 Handelstage ergibt einen aktuellen Wert von 12,35 USD, was deutlich über dem letzten Schlusskurs von 11,19 USD liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung. Bei einer Betrachtung des gleitenden Durchschnitts über 50 Handelstage ergibt sich hingegen ein Wert von 10,13 USD, was über dem letzten Schlusskurs liegt und somit zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daraus eine "Neutral"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt einen Wert von 40,88, was auf eine neutrale Positionierung der Aktie hinweist. Auch bei einer Ausdehnung auf 25 Tage ergibt sich ein neutraler Wert von 37, was zu einer insgesamt neutralen Einstufung führt.

Die Auswertung des Sentiments und der Diskussionsintensität zeigt, dass die Stimmungslage der Anleger sich in den letzten Tagen eingetrübt hat, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Zudem erfährt die Aktie weniger Beachtung in den Diskussionen, was ebenfalls zu einem "Schlecht"-Rating führt.

Im Bereich des Anleger-Sentiments zeigt sich hingegen eine neutrale Stimmung in den sozialen Netzwerken, wobei positive Themen in den Diskussionen überwiegen. Dies führt zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung des Anleger-Sentiments.

Insgesamt ergibt sich somit eine gemischte Bewertung der Iteos Therapeutics-Aktie basierend auf den verschiedenen technischen Indikatoren und dem Anleger-Sentiment.