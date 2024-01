Iteos Therapeutics Inc Aktie: Was für ein Plan!

Die Analyse des Sentiments und Buzz um die Aktie von Iteos Therapeutics zeigt eine erhöhte Diskussionsintensität in den letzten Monaten. Dies deutet auf eine positive Stimmungsänderung hin, was zu einer insgesamt positiven Bewertung des Unternehmens führt. Die Anleger-Stimmung in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen neutral, wobei an zwei Tagen positivere Themen dominierten. Die Redaktion bewertet daher das Anleger-Sentiment als "Neutral".

In Bezug auf den Relative-Stärke-Index (RSI) ergibt die Analyse auf 7- und 25-Tage-Basis eine neutrale Bewertung, da die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Auch aus technischer Sicht wird die Aktie von Iteos Therapeutics als "Neutral" eingestuft, da sie sich sowohl kurzfristig als auch auf Basis der vergangenen 200 Tage im neutralen Bereich bewegt.

Der aktuelle Kurs von 11,17 USD liegt 10,7 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, was kurzfristig als positiv bewertet wird. Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen wird die Distanz zum gleitenden Durchschnitt mit -9,7 Prozent als negativ eingestuft. Insgesamt ergibt sich daher eine neutrale Einschätzung aus charttechnischer Sicht für die Aktie von Iteos Therapeutics.