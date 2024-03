Iteos Therapeutics Inc Aktie: Gut, wenn Sie noch investiert sind!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiger Indikator der technischen Analyse, der die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Ein Wert zwischen 0 und 30 gilt als überverkauft, während Werte zwischen 70 und 100 als überkauft gelten und dazwischen als neutral eingestuft werden. Der RSI der Iteos Therapeutics liegt bei 45,6, was zu einer neutralen Bewertung führt. Der RSI25, der die letzten 25 Tage betrachtet, liegt bei 45,19 und deutet ebenfalls auf eine neutrale Einschätzung hin. Insgesamt wird die Bewertung daher als neutral eingestuft.

In Bezug auf den gleitenden Durchschnittskurs beläuft sich dieser bei der Iteos Therapeutics auf 11,59 USD, während der aktuelle Kurs bei 11,37 USD liegt. Der Abstand zum GD200 beträgt somit -1,9 Prozent, was zu einer neutralen Bewertung führt. Im Gegensatz dazu liegt der GD50 der letzten 50 Tage bei 10,76 USD, was einer positiven Abweichung von +5,67 Prozent entspricht. Daher wird die Gesamtbewertung als gut eingestuft.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz lässt sich feststellen, dass die Iteos Therapeutics in den letzten Monaten eine erhöhte Aktivität aufgewiesen hat. Dies deutet auf eine starke Diskussionsintensität hin, die zu einer guten Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt ebenfalls eine positive Entwicklung, was ebenfalls zu einer guten Einschätzung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine gute Gesamtbewertung in diesem Punkt.

In den letzten zwölf Monaten haben Analysten der Iteos Therapeutics insgesamt 3 gute, 0 neutrale und 0 schlechte Bewertungen gegeben. Daraus ergibt sich eine langfristige Einschätzung als gut. Kurzfristig betrachtet, wurde die Aktie in den letzten Monaten von 1 Analysten als gut und von keinem als neutral oder schlecht eingestuft. Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie liegt bei 34,67 USD, was einer erwarteten Kursentwicklung von 204,9 Prozent entspricht.

Basierend auf der Bewertung der Analysten wird die Aktie der Iteos Therapeutics insgesamt als gut eingestuft.