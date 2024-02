Iteos Therapeutics Inc Aktie: Bitte unbedingt die Zahlen anschauen!

Die Analystenbewertung für Iteos Therapeutics zeigt in den letzten 12 Monaten eine positive Tendenz. Von institutioneller Seite erhielt das Unternehmen 3-mal die Bewertung "Gut" und kein einziges Mal die Bewertung "Schlecht". Auch im letzten Monat gab es keine neuen Analystenupdates. Der aktuelle Kurs von 10,79 USD wird von den Analysten als vielversprechend angesehen, da sie eine mögliche Entwicklung von 267,62 Prozent erwarten und ein mittleres Kursziel von 39,67 USD festlegen. Somit erhält die Aktie insgesamt eine "Gut"-Bewertung von institutionellen Analysten.

Die Einschätzung der Anleger basiert nicht nur auf harten Fakten wie Bilanzdaten, sondern auch auf weichen Faktoren wie der Stimmung. Die Analyse sozialer Plattformen ergab, dass die Kommentare zu Iteos Therapeutics überwiegend neutral waren. Auch in den Diskussionen der letzten Tage wurden hauptsächlich neutrale Themen behandelt. Daher wird die Stimmung in Bezug auf die Aktie als "Neutral" eingestuft.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Iteos Therapeutics derzeit als "Schlecht" eingestuft wird. Der GD200 des Wertes liegt bei 11,8 USD, während der aktuelle Kurs der Aktie bei 10,79 USD liegt, was einer Abweichung von -8,56 Prozent entspricht. Der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage ergibt eine Abweichung von +1,6 Prozent, was die Aktie in diesem Zeitraum als "Neutral" klassifiziert. Insgesamt ergibt sich daraus ein Rating von "Neutral" für die technische Analyse.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in sozialen Medien zeigt sich in den letzten vier Wochen eine Verschlechterung. Daher wird die Aktie in diesem Bereich als "Schlecht" bewertet. Die Kommunikationsfrequenz hat sich hingegen nicht signifikant verändert. Insgesamt ergibt sich somit ein "Schlecht"-Rating für das Sentiment und den Buzz.

Insgesamt zeigen die verschiedenen Analysen institutioneller Analysten, Anlegerstimmung, technische Analyse und Sentiment/Buzz unterschiedliche Einschätzungen für die Iteos Therapeutics Aktie. Während institutionelle Analysten eine positive Tendenz sehen, zeigt die Anlegerstimmung Neutralität, die technische Analyse eine Mischung aus schlechten und neutralen Signalen und das Sentiment/Buzz eine negative Tendenz. Anleger sollten diese verschiedenen Aspekte bei ihrer Investitionsentscheidung berücksichtigen.