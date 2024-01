Iteos Therapeutics Inc Aktie: Besser könnte es gar nicht laufen!

In den letzten Wochen gab es keine klare Veränderung in der Kommunikation über Iteos Therapeutics in den sozialen Medien. Es gab keine deutliche Verschiebung zu übermäßig positiven oder negativen Diskussionen, weshalb die Redaktion dem Unternehmen eine "Neutral"-Bewertung gibt. Die Häufigkeit der Beiträge zu einer Aktie liefert Hinweise darauf, ob das Unternehmen derzeit viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. In diesem Fall wurde deutlich mehr über Iteos Therapeutics diskutiert als normal, und es ist eine steigende Aufmerksamkeit zu verzeichnen. Dies führt zu einem "Gut"-Rating, wodurch die Aktie insgesamt ein "Gut"-Rating erhält.

Die Stimmung in den sozialen Medien ist ein weicher Faktor, der neben den harten Faktoren wie Bilanzdaten die Aktienkurse beeinflusst. Unsere Analysten haben Iteos Therapeutics auf sozialen Plattformen betrachtet und festgestellt, dass die Kommentare überwiegend positiv waren. Zudem haben die Nutzer in den vergangenen ein bis zwei Tagen vor allem positive Themen aufgegriffen, wodurch die Aktie für diese Betrachtung die Einstufung "Gut" erhält.

Die technische Analyse zeigt, dass die Iteos Therapeutics derzeit ein "Schlecht"-Rating auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses hat. Der GD200 des Wertes verläuft in Höhe von 12,3 USD, womit der Kurs der Aktie (10,86 USD) um -11,71 Prozent über diesem Trendsignal verläuft. Dies entspricht der Einstufung als "Schlecht". Auf Basis der vergangenen 50 Tage ergibt sich ein gleitender Durchschnittskurs (GD50) von 10,28 USD, was aus Sicht des Aktienkurses selbst einer Abweichung von +5,64 Prozent entspricht. Damit ist die Aktie in diesem Zeitraum ein "Gut"-Wert. Insgesamt entspricht dies dem Rating "Neutral".

Die Analysteneinschätzung auf langfristiger Basis stuft die Aktie der Iteos Therapeutics als "Gut"-Titel ein. Von insgesamt 18 Analysten lagen diese Bewertungen vor: 3 Gut, 0 Neutral, 0 Schlecht. Auch für den letzten Monat liegen qualifizierte Analysen vor, wobei es zu 1 Gut, 0 Neutral und 0 Schlecht-Einstufungen kam. Dies entspricht auf kurzfristiger Betrachtungsbasis einer Gesamteinschätzung "Gut". Im Mittel erwarten die Analysten ein Kursziel in Höhe von 39,67 USD, was einer Erwartung in Höhe von 265,25 Prozent entspricht. Auf Basis aller Analystenschätzungen wird daher die Bewertung "Gut" vergeben.