Itau Unibanco Aktie: Das wird nichts mehr!

Die Bewertung der Analysten für die Itau Unibanco zeigt sich insgesamt als "Neutral", da es keine positiven oder negativen Einschätzungen gibt. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 6,1 USD, was darauf hindeutet, dass der Aktienkurs um -12,23 Prozent fallen könnte. Daher wird die Aktie von den Analysten als "Schlecht" bewertet. Die fundamentale Bewertung zeigt, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Itau Unibanco mit einem Wert von 10,37 unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche liegt, was die Aktie als preisgünstig erscheinen lässt. In Bezug auf die Dividende schüttet das Unternehmen eine Rendite von 0 % aus, was 138,85 Prozentpunkte weniger ist als der Branchendurchschnitt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

Die Stimmung in den sozialen Medien und die Anlegerdiskussion zeigen eine überwiegend positive Einstellung gegenüber Itau Unibanco in den letzten Tagen. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen sind ebenfalls vorwiegend positiv, was zu einer insgesamt positiven Anlegerstimmung führt. Daher erhält Itau Unibanco von der Redaktion eine "Gut"-Bewertung für die Anlegerstimmung.