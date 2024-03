Itau Unibanco Aktie: Das war nur der Anfang!

In den letzten 12 Monaten hat die Aktie von Itau Unibanco eine Performance von 57,09 Prozent erzielt, was im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Handelsbanken"-Branche eine Outperformance von +53,89 Prozent bedeutet. Auch im Vergleich zum "Finanzen"-Sektor lag die Rendite von Itau Unibanco mit 45,52 Prozent über dem Durchschnittswert, was zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie führt.

Die Diskussionen in den sozialen Medien haben zu einer positiven Stimmungsänderung bezüglich Itau Unibanco geführt, was zu einer starken Aktivität und einem langfristig positiven Stimmungsbild führt. Dies spiegelt sich in der Bewertung "Gut" wider.

Von insgesamt 1 Analystenbewertungen der Itau Unibanco-Aktie aus den vergangenen zwölf Monaten sind 0 als "Gut", 1 als "Neutral" und 0 als "Schlecht" eingestuft worden. Dies ergibt im Durchschnitt ein "Neutral"-Rating für das Wertpapier. Die Kursziele der Analysten deuten darauf hin, dass die Aktie um -11,21 Prozent fallen könnte, weshalb die Empfehlung "Schlecht" ist.

Aus technischer Sicht erhält die Aktie von Itau Unibanco eine "Gut"-Bewertung aufgrund der Abweichung des aktuellen Kurses von 6,87 USD zum gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) von 6,1 USD um +12,62 Prozent. Auf der kurzfristigeren Analysebasis erhält die Aktie jedoch eine "Neutral"-Bewertung aufgrund des ähnlichen Schlusskurses im Vergleich zum gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage.

Insgesamt gesehen erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.