Itau Unibanco Aktie: Das steckt hinter den tollen Zahlen

Die Itau Unibanco weist derzeit eine Dividendenrendite von 0 Prozent auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 138,82 Prozent. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen in der "Handelsbanken"-Branche.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt sich, dass die Stimmung der Anleger im letzten Monat verbessert hat, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Die Diskussionsintensität über das Unternehmen hat sich jedoch nicht wesentlich verändert, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Itau Unibanco-Aktie in dieser Kategorie ein "Gut"-Rating.

Bei der technischen Analyse wird deutlich, dass die Itau Unibanco-Aktie mit einem Aktienkurs von 6,81 USD einen Abstand von +21,17 Prozent zur 200-Tage-Linie von 5,62 USD aufweist, was zu einer "Gut"-Einstufung führt. Ebenso zeigt sich ein positiver Abstand von +9,84 Prozent zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage von 6,2 USD, was erneut zu einem "Gut"-Signal führt. Insgesamt wird die Aktie in dieser Kategorie als "Gut" bewertet.

In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI) zeigt sich, dass die Itau Unibanco-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Sowohl der RSI der letzten 7 Tage (Wert: 35) als auch der RSI der letzten 25 Handelstage (Wert: 35,44) führen zu dieser Bewertung. Insgesamt erhält die Analyse der RSIs zu Itau Unibanco ein "Neutral"-Rating.

Insgesamt ergibt sich also eine eher gemischte Bewertung für die Itau Unibanco-Aktie auf Basis der Dividendenrendite, des Sentiments und Buzz sowie der technischen Analyse und des Relative Strength Index.