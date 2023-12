Itau Unibanco Aktie: So schnell kann es gehen

Die Itau Unibanco hat in den letzten Tagen ein Kursniveau von 6,58 USD erreicht, während der gleitende Durchschnittskurs bei 5,5 USD liegt. Dies ergibt eine Distanz zum GD200 von +19,64 Prozent, was als "Gut" bewertet wird. In Bezug auf den GD50 der letzten 50 Tage liegt der Kurs bei 5,91 USD, was einen Abstand von +11,34 Prozent bedeutet und ebenfalls als "Gut" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie daher eine Gesamtnote von "Gut" basierend auf der technischen Analyse.

Die Bewertung durch institutionelle Analysten ergibt sich als "Neutral", da in den letzten 12 Monaten 0-mal eine Bewertung als "Gut", 1-mal als "Neutral" und 0-mal als "Schlecht" vergeben wurde. Für den aktuellen Kurs von 6,58 USD erwarten die Analysten eine Entwicklung von -7,29 Prozent, was als "Schlecht" eingestuft wird und zu einem mittleren Kursziel von 6,1 USD führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage liegt bei 35, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der RSI auf 25-Tage-Basis beträgt 32,99 und führt ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Rating für die Itau Unibanco basierend auf dem RSI.

Die Dividendenrendite der Itau Unibanco beträgt derzeit 0 %, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 138,48 % als "Schlecht" eingestuft wird. Mit einer Differenz von lediglich 138,48 Prozentpunkten zeigt sich, dass die ausgeschüttete Dividende als negativ bewertet wird.