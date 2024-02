Itau Unibanco Aktie: Lieber erstmal halten!

Weitere Suchergebnisse zu "Weibo A":

Die Stimmung und der Buzz um die Aktien von Itau Unibanco werden nicht nur durch Analysen von Banken, sondern auch durch das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet beeinflusst. Die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum sowie die Änderung der Stimmung bieten ein gutes langfristiges Bild über die Stimmungslage. Eine Untersuchung zeigt, dass die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität eine starke Aktivität aufweist, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für Itau Unibanco zeigt jedoch kaum Veränderungen, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Somit erhält die Aktie von Itau Unibanco bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Gut".

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Itau Unibanco mit 0 Prozent 138,55 Prozent unter dem Branchendurchschnitt in der Branche "Handelsbanken". In Anbetracht dessen ist die Aktie aus heutiger Sicht im Vergleich eher ein unrentables Investment und erhält eine "Schlecht"-Bewertung von der Redaktion.

Im vergangenen Jahr erzielte die Aktie von Itau Unibanco eine Rendite von 56,92 Prozent, was 52,63 Prozent über dem Durchschnitt (4,28 Prozent) von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Finanzen") liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Handelsbanken" beträgt -2,8 Prozent, wobei Itau Unibanco aktuell 59,72 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund der Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

Der Relative Strength-Index (RSI) für Itau Unibanco liegt bei 46,91, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 45,32, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Somit ergibt sich insgesamt ein Rating von "Neutral".