Itau CorpBanca Aktie: Was noch aussteht!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein prominentes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Ein Wert zwischen 0 und 30 wird als "überverkauft" angesehen, zwischen 70 und 100 als "überkauft" und dazwischen als neutral. Der RSI der Banco Itau Chile liegt bei 23,73, was als "gut" eingestuft wird. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, steht bei 35,09 und deutet auf eine "neutral"-Einschätzung hin. Insgesamt ergibt sich also eine positive Gesamteinschätzung.

Analysten bewerten die Aktie der Banco Itau Chile langfristig als "gut". Von 18 Analysten wurden 1 positive und keine negativen Bewertungen abgegeben. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, aber im Durchschnitt erwarten die Analysten ein Kursziel von 0 USD, was einem Rückgang von 100 Prozent entspricht. Auf Basis dieser Schätzungen wird die Aktie dennoch als "gut" bewertet.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Finanzsektor liegt die Rendite der Banco Itau Chile um mehr als 5 Prozent höher, was zu einer positiven Bewertung in dieser Kategorie führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Netz wird die Aktie der Banco Itau Chile als neutral bzw. schlecht eingestuft, da die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung kaum Veränderungen zeigen.

Insgesamt ergibt sich also eine positive Einschätzung für die Aktie der Banco Itau Chile, basierend auf verschiedenen Analysen und Bewertungen.