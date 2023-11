Itau CorpBanca Aktie: Kaufen, verkaufen oder halten?

Der Aktienkurs der Banco Itau Chile hat in den letzten 12 Monaten eine Rendite von 11,76 Prozent erzielt, was mehr als 10 Prozent über dem Durchschnitt der "Finanzen" Branche liegt. Die durchschnittliche Rendite der "Handelsbanken"-Branche in diesem Zeitraum lag bei -6,1 Prozent, während die Rendite der Banco Itau Chile bei 17,86 Prozent lag. Dies führt zu einem positiven "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Die Dividendenrendite der Banco Itau Chile beträgt 7,77 Prozent in Bezug auf den aktuellen Aktienkurs, was nur leicht über dem Durchschnitt von 7,36 Prozent liegt. Unsere Analysten bewerten diese Dividendenpolitik daher als "Neutral".

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Banco Itau Chile beträgt derzeit 4,37, was 71 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 14 liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie unterbewertet ist, weshalb sie in dieser Kategorie eine "Gut"-Bewertung erhält.

In der technischen Analyse verläuft die 200-Tage-Linie (GD200) der Banco Itau Chile aktuell bei 3,42 USD. Der Aktienkurs selbst liegt bei 3,18 USD, was zu einer negativen Abweichung von -7,02 Prozent führt. Im Vergleich dazu hat der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage ein Niveau von 3,08 USD angenommen, was einer positiven Differenz von +3,25 Prozent entspricht. Auf Basis dieser beiden Zeiträume lautet der Gesamtbefund daher "Neutral".