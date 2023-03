Italiens Bevölkerung schrumpft: So wenig Geburten wie noch nie

ROM (dpa-AFX) - In Italien kommen immer weniger Kinder auf die Welt. Für das Jahr 2022 verzeichnete das Mittelmeerland einen weiteren Negativrekord an Geburten, wie die Statistikbehörde Istat am Montag mitteilte. Laut der vorläufigen Daten wurden im vorigen Jahr 392 598 Kinder geboren. Das seien 7651 weniger als 2021 und so wenige wie noch nie seit der Vereinigung Italiens im 19. Jahrhundert.

Durch den Geburtenrückgang schrumpfte auch die Gesamtbevölkerung um rund 179 000 Menschen innerhalb eines Jahres. Laut der Zahlen lebten Ende 2022 gut 58,85 Millionen Leute in Italien./msw/DP/ngu