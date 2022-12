Italienisches Unternehmen für Biodiversität 3Bee beschafft 5 Millionen Euro für den Schutz von Bestäubern in Europa

Mailand (ots/PRNewswire) -Das Unternehmen für Datenerfassung und Nachhaltigkeitslösungen plant, in der EU weiter zu expandieren und seine Wirkungskapazität von 1 Milliarde geschützten Bestäubern im Jahr 2022 auf 10 Milliarden im Jahr 2023 zu vervielfachenDas italienische Scale-up-Unternehmen 3Bee (https://www.3bee.com/en/) (eine Welt mit Bienen), das sowohl im B2C- als auch im B2B-Bereich zum Schutz von Ökosystemen und Bestäubern tätig ist, hat in einer Serie-A-Finanzierungsrunde 5 Mio. Euro beschafft. Das Start-up-Unternehmen, das im Jahr 2017 von Niccolò Calandri und Riccardo Balzaretti gegründet wurde, ist als technologiefähiger Anbieter von Wirkungslösungen wie Regenerationsprogrammen für das Überleben von Bestäubern und eine Neuausrichtung des Ökosystems für das Überleben der biologischen Vielfalt in Gebieten, die durch Monokulturen, Städte und Industrialisierung belastet sind, tätig.Allein in Europa hat die biologische Vielfalt in den letzten 20 Jahren bis zu 20 % aller in Frankreich und Deutschland lebenden Arten verloren. Frankreich belegt den sechsten Platz in der Liste der Länder mit der höchsten Anzahl bedrohter Arten. (Quelle: rote IUCN-Liste).Die Runde wurde vom AgFunder Grow Impact Fund, einem der aktivsten Lebensmitteltechnologie- und Ag-Technologie-Risikokapitalfonds der Welt, Anya Capital, einem italienischen Fonds, der sich auf Impact Venture konzentriert, und der Europäischen Weltraumorganisation ESA (European Space Agency), die ein Kapital in Höhe von 700.000 Euro für die Erforschung der biologischen Vielfalt durch Satelliten und multispektrale Bildgebung bereitgestellt hat, begleitet.Das Unternehmen erklärte seine Pläne, die frisch eingeworbenen Mittel zu nutzen, um seine Infrastruktur zur Darstellung von Auswirkungen auf die Biodiversität und Technologiedaten zu stärken und für die Rekrutierung in den Bereichen internationale Geschäftsentwicklung, Programme zur Förderung der Sensibilisierung und vertikal integrierte ESG-Service-Entwicklung zu sorgen.Zu den 500 Marken aus den Bereichen Logistik, Immobilien, Mode, Lebensmittel, Einzelhandel, Landwirtschaft und menschliche Pflege, die mit 3Bee in Italien zusammenarbeiten, zählt die Partnerschaft mit Genagricola, mit der 3Bee regenerative Lösungen für eine für Bestäuber sichere Landwirtschaft und Photovoltaik entwickelt.3Bee wurde in Bezug auf die rechtlichen Aspekte der Transaktion von BonelliErede beraten.Informationen zu 3Bee:3Bee ist das Scale-up-Unternehmen für Klimatechnologie, das im Jahr 2017 von Niccolò Calandri und Riccardo Balzaretti gegründet wurde, um die Biodiversität und die Lebensqualität der Bestäuber zu schützen, indem sie auch ihre Sterblichkeitsrate senken. Das führende italienische Unternehmen auf dem Agrartechnologie-Sektor hat Umweltinnovationen entwickelt, wie zum Beispiel: HiveTech, einen 4.0-Bienenstock, der aus IoT-Sensoren besteht, die die Gesundheit der Bienen überwachen und es Imkern ermöglichen, Behandlungen sowie Besuche des Bienenhauses zu reduzieren. Mit dieser Technologie kann der Bienenhalter die Bienensterblichkeit um 25 % reduzieren und die Bestäubung um 30 % optimieren. BioScan: ein automatisches Bestäuberzählsystem, das künstliche Intelligenz verwendet, um wilde Bestäubertypen zu erkennen. Flora: ein neuronales Netzwerksystem, das die Artenvielfalt der Vegetation in drei europäischen Staaten in Zusammenarbeit mit der ESA analysiert. Seit seiner Gründung hat 3Bee ein Netzwerk von über 5.000 Imkern, Landwirten und Unternehmen aufgebaut. Pollinate the Planet hat bereits 10.000 Hektar geschützt, überwacht und regeneriert und mehr als 150 Millionen Bienen und mehr überwacht. 3Bee zielt darauf ab, den regenerativen-Fußabdruck zu zertifizieren, was Agri-Photovoltaik stark fördert. 3Bee beschäftigt jetzt 42 Mitarbeiter.Entdecken Sie mehr und kontaktieren Sie 3Bee auf der Website: https://www.3bee.com/en/marta.toppan@3bee.compress@3bee.comMedienkontakt:Marta ToppanBrand Managermarta.toppan@3bee.compress@3bee.com+39 3407605404Foto – https://mma.prnewswire.com/media/1967434/3Bee_team.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/italienisches-unternehmen-fur-biodiversitat-3bee-beschafft-5-millionen-euro-fur-den-schutz-von-bestaubern-in-europa-301705072.htmlOriginal-Content von: 3Bee srl, übermittelt durch news aktuell